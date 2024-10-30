Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель предложил Грузии возобновить путь в ЕС, для чего потребуется быстро выполнить все условия Брюсселя и провести «расследование нарушений» выборов 26 октября. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, для возобновления пути Грузии в Евросоюз необходима политическая воля, а также отзыв законов об иностранных агентах и о семейных ценностях.

Боррель добавил, что после этого нужно будет провести независимое и прозрачное расследование всех нарушений, которые якобы были допущены на парламентских выборах в Грузии 26 октября.

30 октября в Грузии началось расследование о фальсификациях на выборах в парламент, на допрос вызвана президент страны Саломе Зурабишвили. Дело возбуждено на основании обращения Центральной избирательной комиссии от 30 октября. Президенту Грузии необходимо явиться к следователям 31 октября. Согласно заявлению ЦИК, Зурабишвили должна располагать доказательствами возможной фальсификации.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент, по итогам которых победила правящая партия «Грузинская мечта» с 54,3% голосов. Президент Грузии назвала прошедшее голосование «тотальной фальсификацией». Оппозиционные партии не признали результаты и потребовали переголосования. У здания парламента в Тбилиси прошли митинги.

Ранее в Европейском парламенте отказались рассуждать о «краже» выборов в Грузии.