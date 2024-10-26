МВД Грузии возбудило дело из-за возможного вброса бюллетеней

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Георгий Каландаришвили заявил, что МВД страны возбудило уголовное дело по факту возможного вброса бюллетеней на выборах в парламент. Его слова приводит ТАСС.

Отмечается, что речь идет о вбросе бюллетеней группой граждан на избирательном участке в районе Марнеули рядом с Тбилиси.

«Как мне стало известно, МВД Грузии возбудило уголовное дело по поводу указанного дела», — заявил он.

Каландаришвили попросил министерство оперативно провести необходимые процедуры, чтобы предоставить обществу объективную информацию.

До этого сообщалось, что драка произошла на одном из избирательных участков.

26 октября в Грузии открылись избирательные участки в рамках выборов в парламент республики. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, будут бороться 19 партий. При этом главными претендентами на мандаты считаются члены политических объединений «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», «Единство ради спасения Грузии», «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия» и «За Грузию». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЦИК Грузии назвали процент явки на парламентских выборах за первые два часа голосования.