Министры иностранных дел РФ и Белоруссии обсудили документ о гарантиях безопасности

Главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров и Максим Рыженков обсудили разработку документа о гарантиях безопасности двух стран. Об этом сообщило БелТА.

«Нам надо хорошо подготовиться к заседанию ВГС (Высшего государственного совета Союзного государства — «Газета.Ru»), празднованию 25-летия подписания Договора о Союзном государстве. Есть ряд документов, которые очень важны с точки зрения обеспечения безопасности Союзного государства. Поэтому работа предстоит достаточно большая», — сказал Рыженков во время встречи с Лавровым в Минске.

Белорусский министр также поблагодарил российскую сторону за понимание «по всем моментам», с которыми они сталкиваются при подготовке базовых документов соглашения о гарантиях безопасности.

Договор о гарантиях безопасности Москва и Минска содержит порядок действий при возникновении угрозы суверенитету двух стран, сообщал российский посол Борис Грызлов.

23 октября министр обороны России Андрей Белоусов заявил об утверждении плана работы по обеспечению военной безопасности Союзного государства.

Ранее в МИД РФ назвали срок разработки договора с Минском о гарантиях безопасности.