В МИД РФ назвали срок разработки договора с Минском о гарантиях безопасности

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил о планах завершить работу по договору с Белоруссией о гарантиях безопасности к юбилейному заседанию Высшего госсовета Союзного государства. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Полищука, работа над документом ведется интенсивно — его завершение планируется приурочить к 25-летию подписания союзного договора, который был заключен между Россией и Белоруссией 8 декабря 1999 года.

В разговоре с РИА Новости директор второго департамента стран СНГ также уточнял, что Россия и Белоруссия в рамках реализации будущего договора о безопасности подтвердят готовность использовать все средства в целях обороны Союзного государства, в том числе и ядерные.

В конце сентября белорусский министр иностранных дел Максим Рыженков сообщал, что Россия и Белоруссия планируют подписать договор о гарантиях безопасности, который будет включать положение о ядерном оружии.

Ранее Лукашенко оценил совместную работу РФ и Белоруссии на международной арене.