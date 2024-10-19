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В МИД РФ назвали срок разработки договора с Минском о гарантиях безопасности

МИД: договор с Белоруссией о гарантиях безопасности могут завершить к 8 декабря

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Reuters

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил о планах завершить работу по договору с Белоруссией о гарантиях безопасности к юбилейному заседанию Высшего госсовета Союзного государства. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Полищука, работа над документом ведется интенсивно — его завершение планируется приурочить к 25-летию подписания союзного договора, который был заключен между Россией и Белоруссией 8 декабря 1999 года.

В разговоре с РИА Новости директор второго департамента стран СНГ также уточнял, что Россия и Белоруссия в рамках реализации будущего договора о безопасности подтвердят готовность использовать все средства в целях обороны Союзного государства, в том числе и ядерные.

В конце сентября белорусский министр иностранных дел Максим Рыженков сообщал, что Россия и Белоруссия планируют подписать договор о гарантиях безопасности, который будет включать положение о ядерном оружии.

Ранее Лукашенко оценил совместную работу РФ и Белоруссии на международной арене.

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