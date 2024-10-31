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Зеленский подписал указ об увольнении генерального прокурора Украины

Зеленский подписал указ об увольнении Костина с должности генерального прокурора

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Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Костина с должности генерального прокурора. Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.

«Уволить Костина Андрея Евгеньевича с поста генерального прокурора», — говорится в тексте указа.

29 октября профильный комитет Верховной рады поддержал отставку генерального прокурора Украины Андрея Костина с должности.

Постановление об увольнении Костина в Верховную внес президент страны.

Увольнение уже ушедшего в отставку Костина происходит на фоне скандала с незаконным получением статуса инвалидов большим количеством прокуроров через медицинские комиссии.

23 октября издание Insider.ua. сообщало, что новым генеральным прокурором Украины станет глава Киевской ОВА Руслан Кравченко. Известно, что в прошлом он принимал непосредственное участие в украинской так называемой «Антитеррористической операции» в ЛДНР.

Ранее Зеленский прокомментировал возможное увольнение глав ГУР и МО.

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