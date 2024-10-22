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Зеленский прокомментировал возможное увольнение глав ГУР и МО

Зеленский не планировал увольнять министра обороны Умерова и главу ГУР Буданова

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирался снимать с должности руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и министра обороны Рустема Умерова. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Я не собирался это делать», — сказал он, комментируя информацию о планах уволить глав ведомств.

По словам украинского лидера, он не собирался «менять Буданова». Зеленский подчеркнул, что по Умерову этот вопрос даже не поднимался.

До этого украинские СМИ со ссылкой на источники писали, что глава государства намерен уволить руководителя ГУР и Минобороны Украины.

1 октября стало известно, что Зеленский может отправить в отставку Буданова, так как видит в нем потенциального конкурента на выборах главы государства в будущем. Об этом заявил политолог Виктор Бобыренко.

Накануне министр обороны Украины Рустем Умеров посоветовал главе ГУР МО Украины Кириллу Буданову (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), который курировал попавшую в коррупционный скандал компанию «Спецтехноэкспорт», сосредоточить свое внимание на разведке.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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