Комитет Рады поддержал отставку генпрокурора

Профильный комитет Верховной рады поддержал отставку генерального прокурора Украины Андрея Костина с должности. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Ярослав Железняк.

«Правоохранительный комитет поддержал отставку Костина с должности генпрокурора», – написал он.

По его словам, за отставку Костина проголосовали 14 человек.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду постановление об увольнении генерального прокурора Андрея Костина. Увольнение уже ушедшего в отставку Костина происходит на фоне скандала с незаконным получением статуса инвалидов большим количеством прокуроров через медицинские комиссии. До этого Зеленский ликвидировал все медкомиссии Украины из-за коррупции. Оказалось, что многие чиновники в стране заранее приобрели фальшивые справки об инвалидности, многие из них занимали прокурорские посты. Именно на этом фоне генеральный прокурор Украины Андрей Костин ушел в отставку.

Ранее был назван новый генпрокурор Украины.