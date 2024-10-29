Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Комитет Рады поддержал отставку генпрокурора

Комитет Рады поддержал отставку генерального прокурора Украины Костина

close
Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Профильный комитет Верховной рады поддержал отставку генерального прокурора Украины Андрея Костина с должности. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Ярослав Железняк.

«Правоохранительный комитет поддержал отставку Костина с должности генпрокурора», – написал он.

По его словам, за отставку Костина проголосовали 14 человек.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду постановление об увольнении генерального прокурора Андрея Костина. Увольнение уже ушедшего в отставку Костина происходит на фоне скандала с незаконным получением статуса инвалидов большим количеством прокуроров через медицинские комиссии. До этого Зеленский ликвидировал все медкомиссии Украины из-за коррупции. Оказалось, что многие чиновники в стране заранее приобрели фальшивые справки об инвалидности, многие из них занимали прокурорские посты. Именно на этом фоне генеральный прокурор Украины Андрей Костин ушел в отставку.

Ранее был назван новый генпрокурор Украины.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами