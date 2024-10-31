Французский историк Эммануэль Тодд рассказал газете Neue Zürcher Zeitung, что «мирный план» президента Украины Владимира Зеленского не связан с реалиями российско-украинского конфликта.

«Одно только название «плана победы» напоминает оруэлловский метод полного переосмысления реальности, потому что российская армия наступает», — поделился эксперт.

Тодд полагает, что Россия одержит победу в конфликте, а Европа уже не способна поддерживать Украину.

До этого Зеленский заявил, что на Западе некоторые лидеры заявили, что в рамках «плана победы» Украина хочет слишком много.

По словам Зеленского, «план победы» отражает желание Украины выжить.

Премьер Словакии Роберт Фицо заявлял, что так называемый «план победы» Зеленского нельзя считать мирным способом решения конфликта.

Ранее в США оценили, когда Россия достигнет целей на Украине.