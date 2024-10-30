Зеленский заявил, что Запад давит на Украину из-за «плана победы»

На Западе некоторые лидеры заявили, что в рамках «плана победы» Украина хочет слишком много. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече со СМИ Северной Европы.

«Многие начали, знаете, немного оказывать на нас давление. Некоторые лидеры. Мол, вы хотите слишком много», — отметил он.

Зеленский добавил, что «план победы» отражает желание Украины выжить.

До этого премьер Словакии Роберт Фицо заявлял, что так называемый «план победы» Зеленского нельзя считать мирным способом решения конфликта.

Глава правительства республики отметил, что готов поддержать любой план урегулирования конфликта между Москвой и Киевом, в котором будет слово «мир». По его мнению, даже длительные переговоры — более привлекательный вариант развития событий, нежели продолжение боевых действий.

Ранее в США оценили, когда Россия достигнет целей на Украине.