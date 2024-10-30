Россия уже в следующем году может достичь поставленных целей в рамках СВО на Украине. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«К следующему году мрачная реальность конфликта может привести к сценарию, при котором Россия в значительной степени добьется своего (целей на Украине. – Прим. ред.)», — говорится в сообщении издания.

Силы ВСУ, отмечает газета, «отчаянно пытаются удержать оборону» на востоке Украины, однако теряют позиции. «Надежды на абсолютную победу тают», — подытоживается в материале.

Кроме того, поддержка Киева со стороны Запада также ослабевает, что негативным образом сказывается на положении ВСУ, замечает издание.

До этого генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не стоит рассчитывать на помощь Запада, Киеву нужно полагаться на себя.

По словам Марченко, страны Запада следуют своим интересам, отвергая так называемый «план победы» Зеленского. В этом плане, отметил генерал ВСУ, ничего не говорится о том, что должна сделать собственно Украина, и все предлагается делать Западу.

Ранее Зеленский предрек Украине трудности в случае прекращения поддержки США.