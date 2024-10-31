Суд Сочи изъял активы депутата Госдумы Юрия Напсо в пользу государства

В Сочи суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России и обратил в пользу государства активы депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо и аффилированных с ним лиц. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По сведениям издания, несмотря на требования антикоррупционного законодательства, депутат продолжал заниматься бизнесом и приобретать дорогостоящие объекты недвижимости без внесения сведений о них в свою декларацию о доходах.

«По требованию истца в доход государства суд изъял 100% долей в уставном капитале ООО «Национальная топливная компания», ООО «Кубаньойл» и ООО «Сочипетрол», а также АЗС, десятки объектов недвижимости и земельные участки в разных районах Сочи», — отмечается в публикации.

Юрий Напсо — член фракции ЛДПР, первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству. Он рассказал «Коммерсанту», что лично не владел указанным в иске имуществом, отметив, что оно когда-то принадлежало его бывшей супруге.

«Все спорные активы были в ее декларации. Много лет назад бывшая жена брала кредиты, чтобы купить эти активы», — сказал Напсо, добавив, что его адвокаты намерены обжаловать решение суда.

10 октября сообщалось, что депутатов от ЛДПР Юрия Напсо и Бориса Пайкина в ближайшее время могут лишить мандатов. Конкретные причины не назывались, однако отмечалось, что к обоим есть претензии по депутатской работе и участию в работе парламента. Так, Пайкин последний раз голосовал в апреле 2023 года.

Ранее в Госдуме призвали депутатов думать головой, прежде чем выдвигать инициативы.