Стало известно, каких депутатов от ЛДПР могут лишить мандатов

Депутатов от ЛДПР Юрия Напсо и Бориса Пайкина в ближайшее время могут лишить мандатов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

«Сначала Госдума может лишить их должностей в комитетах, а затем они сложат мандаты», — сказал собеседник издания.

В ноябре 2023 года «Ведомости» уже писали о том, что депутатов могут лишить мандатов. Источник газеты сообщал, что они были среди депутатов, которые пропустили много заседаний, что могло стать причиной лишения.

Юрий Напсо — первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова. С 2021 года — депутат Государственной думы РФ VIII созыва.

Борис Пайкин — член комитета ГД по физической культуре и спорту. В 2017 году издание «Деловой Петербург» называло Пайкина миллиардером и оценивало его состояние в 24 млрд руб.

Ранее телеведущая Ким получила мандат депутата Госдумы РФ.