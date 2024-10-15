Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ГД призвали депутатов думать головой, прежде чем выдвигать инициативы

Володин: депутатам стоит «думать головой», прежде чем озвучивать инициативы

close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания российского парламента призвал российских депутатов «думать головой», прежде чем публично озвучивать громкие инициативы. Его слова передает ТАСС.

Он посоветовал депутатам прорабатывать все законодательные инициативы внутри фракций, прежде чем озвучивать их публично в СМИ.

«Давайте мы с вами более ответственно будем подходить к озвучиванию своих идей и предложений, не надо вносить в общество тревогу. <…> Думать надо головой, прежде чем какую-то идею озвучивать в телеграм-каналах и других средствах массовой информации», — отметил Володин.

Он пояснил, что россияне очень внимательно относятся к любым инициативам, которые озвучивают депутаты, и считают, что, раз «депутат сказал, значит Государственная дума будет рассматривать ту или другую идею».

До этого РБК со ссылкой на источники писал, что депутатов от ЛДПР Юрия Напсо и Бориса Пайкина в ближайшее время могут лишить мандатов.

Ранее депутат раскрыл стоимость обеда в столовой Госдумы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами