В ГД призвали депутатов думать головой, прежде чем выдвигать инициативы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания российского парламента призвал российских депутатов «думать головой», прежде чем публично озвучивать громкие инициативы. Его слова передает ТАСС.

Он посоветовал депутатам прорабатывать все законодательные инициативы внутри фракций, прежде чем озвучивать их публично в СМИ.

«Давайте мы с вами более ответственно будем подходить к озвучиванию своих идей и предложений, не надо вносить в общество тревогу. <…> Думать надо головой, прежде чем какую-то идею озвучивать в телеграм-каналах и других средствах массовой информации», — отметил Володин.

Он пояснил, что россияне очень внимательно относятся к любым инициативам, которые озвучивают депутаты, и считают, что, раз «депутат сказал, значит Государственная дума будет рассматривать ту или другую идею».

До этого РБК со ссылкой на источники писал, что депутатов от ЛДПР Юрия Напсо и Бориса Пайкина в ближайшее время могут лишить мандатов.

Ранее депутат раскрыл стоимость обеда в столовой Госдумы.