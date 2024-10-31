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На Генассамблее ООН 187 стран потребовали отмены санкций США против Кубы

Мадуро: 187 стран потребовали отмены санкций против Кубы на Генассамблее ООН

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Carlo Allegri/Reuters

Генеральная Ассамблея ООН в 32-й раз приняла резолюцию с призывом к США отменить экономические, коммерческие и финансовые санкции против Кубы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«Куба заслужила право выбирать свой путь развития в условиях мира и полной свободы», — написал Мадуро.

По его словам, 187 стран «проголосовали против отмены санкций гринго».

Мадуро выразил поддержку и солидарность с народом Кубы и руководством страны, отметив готовность «продвигаться вперед в поисках конкретных решений, которые приведут к благополучию».

Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюции с требованием отменить односторонние американские санкции против Кубы с 1992 года, инициатива пользуется подавляющей поддержкой членов всемирной организации.

29 октября сообщалось, что депутаты Госдумы приняли обращение к Генеральной Ассамблее (ГА) ООН и международным парламентским организациям с призывом прекратить экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы со стороны США. Парламентарии отметили, что санкции США приводят к негативному влиянию на экономику Кубы, в том числе на такие отрасли, как сельское хозяйство, энергетика, здравоохранение и туризм.

Ранее сообщалось, что после аварии на ТЭЦ вся Куба осталась без света.

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