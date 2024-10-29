В Госдуме выступили за прекращение экономической блокады Кубы

Депутаты Госдумы приняли обращение к Генеральной Ассамблее (ГА) ООН и международным парламентским организациям с призывом прекратить экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы со стороны США. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента РФ.

В документе отмечается, что Госдума «призывает прекратить политику давления на суверенное государство и немедленно снять санкции». Обращение было принято на фоне рассмотрения на 79-й сессии ГА ООН проекта резолюции «Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной Соединенными Штатами Америки против Кубы».

Парламентарии отметили, что санкции США приводят к негативному влиянию на экономику Кубы, в том числе на такие отрасли, как сельское хозяйство, энергетика, здравоохранение и туризм.

В июне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании ГА, что Россия призывает американские власти снять эмбарго в отношении Кубы и вычеркнуть остров Свободы из списка государств — спонсоров терроризма. Он счел «особенно отвратительными» попытки Вашингтона в дополнение к эмбарго Кубы, выставить страну в качестве государства — пособника терроризма. Небензя напомнил, что кубинские медики оказывали помощь нуждающимся по всему миру в период пандемии коронавируса.

Ранее Шойгу заявил, что Россия поможет Кубе справиться с последствиями экономической блокады.