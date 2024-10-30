В Германии объяснили, что мешает переговорам Украины и США

Переговорам Украины и США мешает то, что президент республики Владимир Зеленский и глава офиса украинского лидера Андрей Ермак плохо владеют английским языком. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что Зеленский и Ермак часто ведут переговоры на английском языке, не используя переводчиков.

Издание подчеркивает, что английский у Зеленского «посредственный», а у Ермака — «откровенно плохой». Из-за этого представители США часто не уверены, правильно ли понимают украинских политиков, когда контактируют с ними напрямую.

Американцы также не могут оценить, насколько их собственные объяснения были корректно поняты Зеленским и Ермаком, говорится в публикации.

30 октября Зеленский заявил, что на Западе некоторые лидеры заявили, что в рамках «плана победы» Украина хочет слишком многого. Украинский лидер же подчеркнул, что «план победы» отражает желание Украины выжить.

16 октября Владимир Зеленский впервые публично представил свой «план победы», выступив в Верховной раде. Состоит он из пяти пунктов, в числе которых – снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории. Зеленский заявил, что второй, третий и четвертый пункты озвученной им программы имеют секретные положения, которые не были озвучены публично, но были представлены партнерам Украины для ознакомления.

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