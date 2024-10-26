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Правящей партии Грузии гарантировали уверенное большинство в парламенте

Генсек «Грузинской мечты» заявил, что партия получит большинство в парламенте

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Алексей Белкин/press.media/Global Look Press

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» по итогам парламентских выборов получит большинство в парламенте. Об этом заявил генеральный секретарь партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе на брифинге, передает ТАСС.

«По предварительной информации, которую мы получаем из местных избирательных штабов, у «Грузинской мечты» уже гарантировано уверенное большинство в парламенте Грузии», — сказал Каладзе.

26 октября в Грузии проходят парламентские выборы. Голосование продлится до 20:00 (19:00 мск). За места в высшем законодательном органе страны борются 19 партий. Главными претендентами на мандаты считаются члены политических объединений «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», «Единство ради спасения Грузии», «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия» и «За Грузию».

Глава Центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Каландаришвили заявил, что МВД страны возбудило уголовное дело по факту вброса бюллетеней на избирательном участке в районе Марнеули.

Ранее президент Грузии допустила, что ее могут посадить в тюрьму после выборов.

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