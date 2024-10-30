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Новые санкции США по России затронули около 400 физических и юридических лиц

Блинкен: новые санкции по России обусловлены поддержкой конфликта на Украине

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Alberto Pezzali/Pool via Reuters

Обновление санкционного списка по России министерства финансов США затронуло почти 400 физических и юридических лиц, рестрикции обусловлены поддержкой конфликта на Украине, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Об этом сообщает РИА Новости.

Блинкен подчеркнул, что санкции направлены на пути обхода рестрикций, которые осуществляются посредством третьих стран, а также против высокопоставленных должностных лиц Минобороны РФ, оборонных предприятий и тех, кто содействует развитию энергетической промышленности и экспорта России.

Вечером 30 октября стало известно, что министерство финансов США включило в санкционный список по РФ 32 частных лица из Турции, Швейцарии, России, Чили, Индии, Китая и Белоруссии. В частности, ограничения затронули заместителей министров обороны РФ Павла Фрадкова, Андрея Булыгу, Виктора Горемыкина, Александра Фомина и Анны Цивилевой.

Одновременно с этим министерство торговли США ужесточило экспортный контроль в отношении РФ и Белоруссии. В санкционный список попали девять ключевых химических компонентов, используемых для создания средств подавления беспорядков и химического оружия.

Ранее в Вашингтоне назвали самого щедрого на санкции президента США.

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