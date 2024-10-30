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Эрдоган раскритиковал исламский мир за отношение к ситуации в секторе Газа

Эрдоган: исламский мир не имел сильной реакции на израильскую операцию в Газе

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Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Исламский мир не продемонстрировал достаточно сильной реакции на операцию Израиля в секторе Газа, считает турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет РИА Новости.

В среду, 30 октября, глава республики выступил на церемонии вручения наград победителям IX Международного конкурса по запоминанию и чтению Корана. На мероприятии он высказался о текущей ситуации в палестинском анклаве.

«За исключением нескольких стран, я с сожалением вынужден сообщить, что нет сильной реакции со стороны исламского мира [на действия Израиля в секторе Газа]. Не стоит забывать, что этот беспорядок зафиксирован в истории», — сказал Эрдоган.

По словам президента, власти еврейского государства оказались «ослеплены сионистскими заблуждениями». Из-за этого они подавили все структуры, деятельность которых связана с защитой мира и прав человека в палестинском анклаве.

Турецкий лидер добавил, что к текущему моменту никто не предпринял сдерживающих шагов по отношению к Израилю и его премьер-министру Биньямину Нетаньяху. В связи с этим он призвал все страны, которым небезразлична судьба Палестины и Ливана, «протянуть руку помощи» жителям сектора Газа.

Ранее президент Израиля заявил о возникновении благоприятных условий для освобождения заложников в секторе Газа.

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