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США ввели санкции пятерых заместителей министра обороны РФ

Минфин США ввел санкции против пятерых заместителей министра обороны РФ

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Министерство обороны РФ/РИА «Новости»

Министерство финансов США ввело санкции против пятерых заместителей министра обороны РФ. Об этом сообщается на официальном сайте американского ведомства.

В заявлении отмечается, что рестрикции коснулись заместителей главы российского министерства обороны Андрея Булыги и Анны Цивилевой. Еще под ограничения попали их коллеги Виктор Горемыкин, Павел Фрадков и Александр Фомин.

При этом Горемыкин также занимает должность начальника Главного военного политического управления Вооруженных сил РФ. Цивилева, в свою очередь, работает и в качестве статс-секретаря министерства обороны страны.

25 октября газета Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщила, что Вашингтон якобы не стремился разрушить российскую экономику, вводя санкции в отношении Москвы. По его словам, изначально США хотели только лишить РФ возможности приобретать оружие и получать из-за границы средства для продолжения специальной военной операции (СВО) на Украине.

В тот же день агентство Reuters допустило, что Европейский союз (ЕС) может усилить санкции против РФ после президентских выборов в США. Источник заявил журналистам, что это произойдет в случае победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

Ранее в американском конгрессе призвали усилить санкции против нефтесервисной отрасли РФ.

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