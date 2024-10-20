Американские законодатели призвали усилить санкции против России

Двухпартийная коалиция в конгрессе США призвала администрацию Байдена ужесточить санкции против нефтесервисной отрасли России. Об этом сообщает Financial Times.

Конгрессмены потребовали от министерства финансов и Государственного департамента США разъяснить ситуацию с поставками оборудования в Россию компанией SLB на сумму $17,5 млн в период с августа по декабрь прошлого года.

С декабря 2023 года SLB разместила свыше 1300 вакансий в России. В компании заявили, что соблюдают санкционный режим, а найм сотрудников связан с заменой персонала из-за текучки кадров. В Минфине США подчеркнули, что американским фирмам запрещены новые инвестиции в Россию.

По данным издания, большая часть импортированного оборудования — на сумму $13 млн — поступила из Китая, еще $3 млн — из Индии, которые не применяют аналогичные санкционные ограничения.

До этого в США решили не реагировать на обход санкций Китаем и ОАЭ, которые продолжают активно закупать иранскую нефть, несмотря на ограничения. Около 80% экспорта нефти из Ирана направляется в Китай, а большинство расчетов ведется в юанях. Американские власти воздерживаются от более жестких мер, опасаясь дестабилизации мирового нефтяного рынка.

Ранее суд встал на сторону «Русхимальянса» в споре с немецким банком.