Стало известно о неспособности США помогать Украине, как раньше

США больше не смогут предоставлять военную помощь Украине, не принимая на себя серьезных рисков. Об этом пишет журнал The Economist со ссылкой на источник, осведомленный о деталях поддержки Киева со стороны Вашингтона.

«Нам больше нечего им дать без принятия на себя серьезных рисков в других местах», — отметил источник.

Он добавил, что не располагает информацией о способности американских властей предоставить Украине достаточно помощи. По словам источника, он также не знает, может ли Вашингтон произвести необходимое количество оружия для поддержки Киева.

28 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна столкнется с большими трудностями в случае прекращения помощи со стороны США. Таким образом он прокомментировал высказывания о зависимости дальнейшей судьбы Киева от итогов предстоящих американских выборов.

Как сказал глава государства, подобные фразы свидетельствуют о не очень глубоком анализе ситуации, так как в самом начале вооруженного конфликта украинские войска смогли какое-то время продержаться без помощи Вашингтона. В то же время Зеленский признал, что Киеву будет очень сложно, если американские власти изменят свое отношение к его поддержке.

Ранее американские журналисты рассказали о факторах, угрожающих продолжению помощи Украине.