Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о неспособности США помогать Украине, как раньше

The Economist: США не смогут и дальше помогать Украине, не неся серьезных рисков

close
Senior Airman Lauren Jacoby/Keystone Press Agency/Global Look Press

США больше не смогут предоставлять военную помощь Украине, не принимая на себя серьезных рисков. Об этом пишет журнал The Economist со ссылкой на источник, осведомленный о деталях поддержки Киева со стороны Вашингтона.

«Нам больше нечего им дать без принятия на себя серьезных рисков в других местах», — отметил источник.

Он добавил, что не располагает информацией о способности американских властей предоставить Украине достаточно помощи. По словам источника, он также не знает, может ли Вашингтон произвести необходимое количество оружия для поддержки Киева.

28 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна столкнется с большими трудностями в случае прекращения помощи со стороны США. Таким образом он прокомментировал высказывания о зависимости дальнейшей судьбы Киева от итогов предстоящих американских выборов.

Как сказал глава государства, подобные фразы свидетельствуют о не очень глубоком анализе ситуации, так как в самом начале вооруженного конфликта украинские войска смогли какое-то время продержаться без помощи Вашингтона. В то же время Зеленский признал, что Киеву будет очень сложно, если американские власти изменят свое отношение к его поддержке.

Ранее американские журналисты рассказали о факторах, угрожающих продолжению помощи Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами