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В США рассказали о факторах, угрожающих предоставлению помощи Украине

WP: несколько факторов угрожают предоставлению помощи США и Европой Украине

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Roland Balik/US Air Force/Global Look Press

Сразу несколько факторов создают угрозу для продолжения предоставления Европой помощи Украине: усталость общественности от украинской проблемы, усиление выступающих против поддержки Киева правых сил и возможная победа Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Газета пояснила, что существует целая логистическая цепочка для доставки оружия на Украину.

«В этой новой системе у вас будут немецкие, канадские, румынские солдаты... Но если доноры заберут танк, вы мало что сможете сделать», — сказал европейский дипломат.

По словам бывшего представителя Великобритании в НАТО Адама Томсона, в европейских странах опасаются второго президентского срока Дональда Трампа, поскольку его политика в отношении Украины непредсказуема.

До этого агентство Bloomberg писало, что Украине могут угрожать серьезные трудности с получением американской помощи, вплоть до ее полного прекращения, если пост президента займет Камала Харрис.

Ранее в США призвали Вашингтон принять действия по поддержке Украины.

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