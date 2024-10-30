Соединенные Штаты, раскрыв информацию о том, что Киев просил дальнобойные ракеты Tomahawk в секретной части «плана победы», нанесли удар в спину украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«США буквально наносят Зеленскому удар в спину, раскрывая секретную информацию», — отметил он.

До этого газета The New York Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного американского чиновника писала, что секретная часть «плана победы» Владимира Зеленского, не раскрытая публично, предусматривает передачу ракет американских Tomahawk новейших модификаций, способных преодолеть расстояние до 2400 километров — это в семь раз дальше, чем имеющиеся у Вооруженных сил Украины ATACMS.

Ракеты Tomahawk являются одним из самых мощных вооружений Соединенных Штатов и стоят на вооружении военно-морских сил — в том числе подводного флота. Их приблизительным аналогом являются ракеты «Калибр» Вооруженных сил России.

При этом Зеленский обиделся на западные СМИ из-за раскрытия информации о ракетах Tomahawk.

Ранее в Госдуме предостерегли США от поставок ракет Tomahawk Украине.