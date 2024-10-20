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Вучич впервые переговорил с Путиным с начала СВО

Президент Сербии Вучич впервые переговорил с Путиным по телефону с начала СВО

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что впервые за 2,5 года провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, это был их первый разговор с начала проведения специальной военной операции. Видео опубликовано в соцсетях сербского политика.

«Уважаемые граждане Сербии, только что я завершил разговор с президентом России Владимиром Путиным. Мы не беседовали почти 2,5 года, и у нас состоялся хороший, открытый, долгий и содержательный разговор», — сообщил сербский лидер.

Он отметил, что главы государств обсудили 80-ю годовщину освобождению Белграда. Вучич подчеркнул, что поблагодарил Путина от имени сербского народа за помощь Красной армии в освобождении столицы Сербии.

20 октября в администрации президента Сербии сообщили, что Вучич в течение дня обсудит по телефону с Путиным актуальные мировые и региональные вопросы, в том числе ситуацию в Косово.

В сентябре Вучич, отвечая на вопрос о своих отношениях с Путиным, сказал, что не общался с российским коллегой в течение двух с половиной лет, начиная с момента начала полномасштабных боевых действий на Украине. Он добавил, что, в отличие от некоторых других европейских лидеров, которые поддерживали связь с Путиным, ему не довелось сделать этого. Вучич уточнил, что его замечание касалось не только премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, но и многих других политических деятелей.

В течение восьми лет своего нахождения в президентском кресле Вучич каждый год поздравлял Путина с днем рождения, однако в октябре 2024 года он этого не сделал. 7 октября президент России отмечал свой 72-й день рождения.

Ранее Вучич предрек еще 10 лет конфликта России и Украины.

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