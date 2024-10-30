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Политолог дала прогноз относительно ударов Ирана по Израилю

Политолог Раванди-Фадаи: удар Ирана по Израилю не будет сильным

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Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи в беседе с интернет-изданием «Абзац» прокомментировала планы Ирана нанести ответный удар по Израилю. По мнению эксперта, вряд ли атака со стороны Тегерана превзойдет по разрушительности предыдущие.

«Учитывая, что у власти находится опасающийся эскалации умеренный президент Масуд Пезешкиан, скорее всего, удары Ирана не будут серьезно превышать [масштаб] предыдущих. Ни одна из сторон не заинтересована в непредсказуемой полномасштабной конфронтации», — считает востоковед.

По ее мнению, взаимные удары носят скорее демонстративный характер, чтобы обе стороны могли «сохранить лицо».

30 октября заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Нагди сообщил, что Иран в скором времени ответит на удар Израиля по территории страны. По его словам, Тегеран намерен «застать врасплох» еврейское государство своей инициативностью и изобретательностью.

Израиль атаковал Иран в ночь на 26 октября. По данным издания Axios, в результате удара были выведены из строя критические компоненты для разработки баллистических ракет, а также некие «планетарные смесители» для производства твердого топлива, которые исламская республика не может произвести самостоятельно из-за отсутствия необходимых технологий и заказывает за рубежом.

Ранее «Хезболла» атаковала север Израиля.

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