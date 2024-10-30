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Иран анонсировал «сокрушительные удары» по Израилю в ближайшие дни

В КСИР пригрозили Израилю сокрушительными ударами в ближайшие дни

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Morteza Nikoubazl/Global Look Press

Иран в скором времени ответит на удар Израиля по территории страны. Об этом сообщил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Нагди, передает ТАСС.

Он утверждает, что в ближайшие дни Иран нанесет «еще более сокрушительные удары» по Израилю. Тегеран намерен «застать врасплох» еврейское государство своей инициативностью и изобретательностью, уточнил военный.

Израиль атаковал Иран в ночь на 26 октября. По данным издания Axios, в результате удара были выведены из строя критические компоненты для разработки баллистических ракет, а также некие «планетарные смесители» для производства твердого топлива, которые Иран не может произвести самостоятельно из-за отсутствия необходимых технологий и заказывает за рубежом.

Издание Sky News Arabia писало, что, по израильским оценкам, Ирану понадобится год на восстановление ракетного потенциала. В самой исламской республике заявили, что удары Израиля на военный потенциал не повлияли.

Ранее глава КСИР пригрозил Израилю горькими последствиями из-за ударов по Ирану.

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