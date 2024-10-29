«Хезболла» атаковала север Израиля

Шиитское движение «Хезболла» атаковало север Израиля 30-ю ракетами. Об этом сообщила Армия освобождения Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

Атака произошла вскоре после того, как в Верхней Галилее сработали сирены воздушной тревоги.

До этого сообщалось, что за 28 октября Хезболла» выпустила около 150 ракет по Израилю с территории Ливана.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане.

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Информацию подтвердили в самой организации. В ходе операции по уничтожению Насраллы Израиль сбросил на южный пригород Бейрута 85 бомб весом в одну тонну.

Ранее в ЦАХАЛ заявили об уничтожении всей стратегической обороны Ирана.