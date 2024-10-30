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Текущую предвыборную гонку в США назвали самой «турбулентной» за последние годы

WP посчитала президентскую гонку Харрис и Трампа одной из самых турбулентных

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Brian Snyder/Reuters

Текущая предвыборная гонка между кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом стала самой «турбулентной» за последнее время. Об этом пишет газета The Washington Post.

«За неделю до окончания самой турбулентной и напряженной предвыборной кампании за последнее время Харрис выступила в [парке] «Эллипс» [вблизи Белого дома], окруженная знаковыми памятниками демократии», — написали журналисты.

Очередные выборы главы государства в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Харрис, которая сейчас занимает должность вице-президента страны, была выдвинута в качестве кандидата от Демократической партии. Трамп, в свою очередь, стал претендентом от Республиканской партии. Подробнее о том, как американцы выбирают президента — в материале «Газеты.Ru».

26 октября на сайте газеты The Washington Post было опубликовано заявление о том, что издание решило «вернуться к корням» и впервые за последние 36 лет отказалось от поддержки кого-либо из кандидатов в президенты США. В публикации уточнялось, что журналисты продолжат поступать аналогичным образом и на всех последующих выборах.

Ранее действующий президент США Джо Байден досрочно проголосовал на выборах главы государства.

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