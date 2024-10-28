Джо Байден досрочно проголосовал на выборах президента США в штате Делавэр. Трансляцию вел телеканал CNBC на YouTube.

В лаборатории электоральных процессов университета Флориды сообщили, что уже 43 млн американцев проголосовали на выборах.

28 октября сообщалось, что штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис принял решение не допускать Байдена к агитационным мероприятиям. Штаб кандидата опасается еще больше привязать Харрис к непопулярному 81-летнему президенту в ходе предвыборной кампании, поскольку рейтинг одобрения Байдена составляет лишь 39%.

Выборы американского президента пройдут 5 ноября 2024 года. Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки, и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

От Республиканской партии на выборы идет бывший президент США Дональд Трамп.

Ранее в России оценили шансы Трампа и Харрис на победу на выборах.