WP впервые за 36 лет отказалась поддерживать кандидатов на выборах в США

Американская газета The Washington Post (WP) заявила об отказе от поддержки кого-либо из кандидатов на предстоящих выборах президента США. Соответствующее заявление опубликовано на сайте издания.

«И ни на каких будущих президентских выборах. Мы возвращаемся к нашим корням не поддерживать кандидатов в президенты», — говорится в сообщении.

Газета отметила, что всегда отстаивала ценности этики, верховенства закона и уважения человеческой свободы во всех проявлениях. Также журналисты считают, что благодаря подобному решению их читатели смогут самостоятельно сделать выбор главы государства.

The Washington Post впервые высказалась о поддержке кандидата на выборах президента в 1952 году. Тогда издание предложило отдать свой голос за республиканца Дуайта Эйзенхауэра. С 1976 года поддержка кандидатов стала регулярным явлением. Однако в 1988 году газета сделала исключение, отказавшись вновь продвигать политиков.

Выборы американского президента пройдут 5 ноября 2024 года. На пост главы государства претендуют два кандидата — республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис.

Согласно данным опроса газеты The Wall Street Journal, Трамп на 2% опережает Харрис перед президентскими выборами. По данным издания, избиратели стали более позитивно относиться к его программе и прошлым достижениям и «более негативно относиться» к демократу.

Ранее в США предупредили о рисках для доллара при победе Трампа на выборах.