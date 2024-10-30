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Байден оправдался за слово «мусор» в отношении сторонников Трампа

Байден: под мусором я подразумевал слова сторонников Трампа о Пуэрто-Рико

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Tom Brenner/Reuters

Американский лидер Джо Байден заявил, что под «мусором» имел в виду разжигающие ненависть слова сторонника кандидата в президенты США Дональда Трампа о Пуэрто-Рико. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в соцсети X.

«Ранее сегодня я назвал «мусором» разжигающие ненависть высказывания сторонника Трампа в адрес Пуэрто-Рико, которые он изрыгнул на митинге в «Мэдисон-сквер-гарден». Это единственное слово, которым я могу это описать. Демонизация им латиноамериканцев немыслима», — написал Байден на своей странице в соцсети X.

30 октября во время видеоконференции в Zoom, организованной правозащитной группой Voto Latino, Байден прокомментировал слова американского комика Тони Хинчклиффа, который на открытии предвыборного митинга Трампа в Нью-Йорке назвал Пуэрто-Рико «плавучим мусорным островом». По мнению действующего президента, «единственным мусором» являются сторонники республиканца. Байден подчеркнул, что демонизация Трампом латиноамериканцев является «бессовестной», что это «не по-американски».

29 октября основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком (Шмитц) заявил, что Трамп в случае победы на выборах президента США может начать расследование преступлений нынешней американской администрации. По его мнению, расследование может привести к аресту Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис за подрыв газопровода «Северный поток — 2».

Ранее Трамп назвал Байдена «тупым дураком».

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