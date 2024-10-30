Байден назвал «мусором» сторонников Трампа

Сторонники кандидата в президенты США Дональда Трампа являются мусором, заявил действующий глава Белого дома Джо Байден. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Байден во время видеоконференции в Zoom, организованной правозащитной группой Voto Latino, прокомментировал слова Трампа, сказавшего, что США стали свалкой для мира из-за миграционной политики демократической администрации. По мнению действующего президента, единственным мусором являются сторонники Трампа. Байден подчеркнул, что демонизация Трампом латиноамериканцев является бессовестной и неамериканской.

Затем Байден опроверг эти слова, отметив, что под мусором имел в виду звучавшую на одном из митингов Трампа риторику ненависти.

29 октября основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Дотком (Шмитц) заявил, что Трамп в случае победы на выборах президента США может начать расследование преступлений нынешней американской администрации.

Ранее Трамп назвал Байдена «тупым дураком».