В США предрекли арест Байдена и Харрис в случае победы Трампа

Дональд Трамп в случае победы на выборах президента США может начать расследование преступлений нынешней американской администрации. С таким предположением в соцсети X выступил основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Дотком (Шмитц).

По его мнению Доткома, расследование может привести к аресту нынешнего главы Белого дома Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис за подрыв газопровода «Северный поток — 2». Аналитик подчеркнул, что случившееся с трубопроводом является преступлением «в любой юрисдикции».

«Демократы переживают о том, что Трамп проведет расследование их преступлений», — считает предприниматель.

В воскресенье, 29 октября, кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае победы Камалы Харрис на предстоящих выборах она «гарантированно» втянет страну в третью мировую войну, продолжив агрессивную риторику. Он счел ее «слишком некомпетентной», чтобы занимать такую высокую должность.

Ранее Харрис попала в неловкую ситуацию на предвыборном митинге.