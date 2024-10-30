В Грузии объяснили, чем грозит отказ президента явиться на допрос

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отметил, что, если президент Саломе Зурабишвили и другие представители оппозиции не придут на допрос в прокуратуру по делу о потенциальной фальсификации парламентских выборов, это будет считаться подтверждением того, что ее обвинения являются ложными. Об этом сообщает РИА Новости.

«Расследование состоится. Если у кого-то есть какие-то доказательства, необходимо представить их госструктурам. Если они не явятся в прокуратуру, это будет означать доказательство того, что по отношению к выборам они делали ложные заявления», — пояснил Кобахидзе.

Сегодня в Грузии началось расследование о фальсификациях на выборах в парламент, на допрос вызвана президент страны Саломе Зурабишвили. Дело возбуждено на основании обращения Центральной избирательной комиссии от 30 октября. Президенту Грузии необходимо явиться к следователям 31 октября. Согласно заявлению ЦИК, Зурабишвили должна располагать доказательствами возможной фальсификации.

Накануне Зурабишвили призналась своему коллеге из Польши Анджею Дуде, что у нее нет доказательств вмешательства России в парламентские выборы в Грузии.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования.

Ранее в Европейском парламенте отказались рассуждать о «краже» выборов в Грузии.