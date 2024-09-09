Генпрокуратура хочет пересмотреть часть решений о реабилитации жертв репрессий

Генеральная прокуратура Российской Федерации планирует пересмотреть ранее принятые решения о реабилитации жертв политических репрессий. Проект ведомственного приказа был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе сообщается, что 20 июня 2024 года в Концепцию государственной политики РФ по увековечению памяти жертв политических репрессий были внесены изменения, касающиеся недопустимости реабилитации и оправдания лиц, которые совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, военные преступления, преступления против мира и человечности. Генпрокуратура предлагает «на постоянной основе организовать работу по выявлению и отмене таких решений».

Если отмена решений о реабилитации касается иностранных граждан, то сведения об этом будут передаваться соответствующим государствам через министерство иностранных дел России.

Приказ Генеральной прокуратуры «Об организации деятельности органов прокуратуры по исполнению и надзору за исполнением закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» будет дополнен положением о том, что материалы о принятых решениях, направляемых органам власти, предназначаются не только для восстановления прав лиц, пострадавших от политических репрессий, но и для восстановления исторической справедливости. При этом подчеркивается, что не должно допускаться оправдание «пособников нацистов и изменников Родины».

5 сентября сообщалось, что во Владикавказе местного жителя осудили за реабилитацию нацизма в соцсетях.

Ранее в России потребовали признать геноцидом народов СССР действия нацистов.