Путин призвал не допустить повторения политических репрессий

Политические репрессии не должны повторяться в истории страны. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека, передает ТАСС.

«Для нас важнее, чтобы ничего подобного не повторялось в истории нашей страны», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что репрессии нанесли огромный, «трудновосполнимый ущерб» всей России. Путин обратил внимание, что отсутствие права как такового в решении судеб людей неприемлемо. Президент отметил, что репрессии не должны повторяться, если в России хотят, чтобы у страны было будущее.

В конце октября в России призвали бережно относиться к памяти жертв политических репрессий. Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Евгений Кисляков назвал эту тему тяжелой и трагичной и отметил, что граждане страны не должны забывать о ней.

До этого в Госдуме объяснили установку памятников Сталину в российских городах.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».