Алиев назвал День Победы общим праздником народов СНГ

Для стран СНГ День Победы 9 мая является важным фактором дальнейшего сотрудничества. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает РИА Новости.

Выступая на саммите стран СНГ в Москве, Алиев назвал День Победы «нашим общим праздником». По его словам, Азербайджан придает этому большое значение и «будет и впредь вносить свой вклад в дело укрепления нашего взаимодействия».

Кроме того, он напомнил о весомом вкладе республики в победу над общим врагом. Алиев отметил, что при общей численности населения Азербайджана на тот момент в 3 млн 400 тысяч человек на фронт ушли около 700 тысяч, а с полей сражений не вернулись около 350 тысяч человек. Очень значимым был и вклад тружеников тыла: в годы войны нефтяники Азербайджана поставляли на фронт более 80% нефти и нефтепродуктов, 96% масел для военной техники.

8 октября стало известно, что страны СНГ в 2025 году совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что в странах содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом.

Ранее Путин предложил странам СНГ учредить звание «Город трудовой славы».