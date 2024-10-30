В Кремле отреагировали на желание премьера Словакии приехать в Москву 9 Мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами, комментируя желание премьер-министра Словакии Роберта Фицо приехать в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году, заявил, что в России будут рады всем, кто приедет на празднование 9 Мая.

«В Москве будут рады всем, кто приедет на празднование этой очень важной годовщины», — сказал он.

Представитель Кремля, отвечая на вопрос, будет ли приглашение, ответил положительно.

«Да, будет. Проинформируем», — отметил Песков.

Накануне Фицо признался, что будет счастлив, если получит приглашение на празднование 80-летия окончания Второй мировой войны.

8 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что для стран СНГ День Победы 9 мая является важным фактором дальнейшего сотрудничества. Выступая на саммите стран СНГ в Москве, он назвал День Победы «нашим общим праздником».

8 октября стало известно, что страны СНГ в 2025 году совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что в странах содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом.

Ранее Путин предложил странам СНГ учредить звание «Город трудовой славы».