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Глава КСИР пригрозил Израилю горькими последствиями из-за ударов по Ирану

Генерал Салами назвал удары Израиля по Ирану просчетом с горькими последствиями

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Shutterstock

Ракетный удар Израиля по территории Ирана свидетельствует об отчаянии Тель-Авива, этот удар будет иметь «невообразимо горькие последствия» для израильского государства. Об этом заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) генерал-майор Хосейн Салами, его слова приводит агентство Fars.

По его словам, Израиль не достиг своих целей в Иране, благодаря готовности иранских систем противовоздушной обороны.

«Незаконные действия кровожадного израильского режима... показывают просчет и отчаяние этого режима на поле боя с бойцами великого фронта исламского сопротивления, особенно в Газе и Ливане...» — сказал глава КСИР.

Салами предупредил, что действия Израиля будут иметь невообразимо горькие последствия для самой страны.

В ночь на 26 октября Израиль нанес удары по военным объектам Ирана. Армия обороны страны заявила об ударах по иранским предприятиям, в том числе по объектам по производству ракет и системам ПВО. По информации газеты The Jerusalem Post, в атаке по Ирану Израиль использовал свыше 100 самолетов, в том числе новейшие истребители F-35. Израильские военные утверждают, что в рамках операции были атакованы исключительно военные цели. По данным телеканала Sky News Arabia, Ирану понадобится год для восстановления ракетного потенциала после прошедшей атаки.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия реально постоянно делает все, что возможно, для того, чтобы призвать к сдержанности и способствовать любым попыткам деэскалации.

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Конфликт Ирана и Израиля
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