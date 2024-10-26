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В Израиле оценили, как быстро Иран восстановит ракетный потенциал после атаки

Sky News Arabia: Ирану понадобится год на восстановление после атаки Израиля

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Aziz Taher/Reuters

В Израиле считают, что Ирану понадобится год для восстановления ракетного потенциала после последней атаки, передает Sky News Arabia со ссылкой на источники.

По словам одного из израильских чиновников, главной целью атаки было лишение Ирана возможностей по производству ракет класса «земля-земля». В Иране при этом настаивают на том, что система противовоздушной обороны успешно противостояла агрессии Израиля, а ущерб от ударов был ограниченным.

В ночь на 26 октября Израиль нанес удары по военным объектам Ирана в ответ на массированную атаку 1 октября. Армия обороны страны заявила об ударах по иранским предприятиям, в том числе по объектам по производству ракет и системам ПВО. Иран призвал мировое сообщество принять меры против Израиля, чтобы не допустить разжигания войны на Ближнем Востоке.

Ранее Россия призвала прекратить провоцировать Иран.

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