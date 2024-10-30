В Пекине встречу лидеров КНР и РФ назвали ключевым моментом саммита БРИКС

Встреча председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и президента Российской Федерации Владимира Путина на саммите БРИКС в Казани стала ключевым моментом мероприятия. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И, передает ТАСС.

Дипломат напомнил, что в ходе этого саммита БРИКС состоялась третья с начала 2024 года встреча между лидерами КНР и РФ.

Ван И отметил большую важность того, что Си Цзиньпин и Путин достигли в Казани новых договоренностей о сотрудничестве. По его словам, необходимо, чтобы эти договоренности обязательно были реализованы, это общая задача Пекина и Москвы.

Глава МИД КНР добавил, саммит БРИКС в Казани позволил сохранить динамику развития объединения по восходящей линии, способствовать сплоченности и усилению могущества глобального Юга. По словам Ван И, эта солидарность должна сыграть конструктивную роль в дальнейшей стабилизации международной ситуации.

24 октября председатель КНР Си Цзиньпин во время выступления на саммите БРИКС в Казани заявил о важности как можно скорее добиться деэскалации ситуации на Украине. Он отметил, что необходимо проложить путь к политическому урегулированию кризиса.

Ранее в МИД раскрыли детали разговора Путина и Си Цзиньпина на саммите БРИКС.