Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Швеции раскритиковали генсека ООН за встречу с Путиным

Член парламента Швеции Вихель осудил визит Гутерриша в РФ и встречу с Путиным

close
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Член парламента Швеции Маркус Вихель раскритиковал генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша за визит в Россию и встречу с президентом Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани. Он направил обращение к главе шведского МИД Мальмеру Стенергарду с просьбой оценить действия генсека международной организации, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на письмо.

Визит Гуттериша в Россию «проблематичен» с нескольких точек зрения, считает он.

«С одной стороны, то, что он вообще едет туда и участвует в подобном контексте, а с другой стороны, потому что он вел себя достойным порицания образом. (...) Он ни разу не назвал Россию агрессором», — говорится в письме члена шведского парламента.

Вихель также подчеркнул, что генсек ООН вместо осуждения действий России, говорит о необходимости отстаивать ценности Устава ООН, верховенство закона и принципы суверенитета, территориальной целостности и политической независимости всех государств.

По мнению депутата, действия дипломата противоречат основополагающим принципам мира и безопасности ООН, а также подрывают доверие к международной организации и ее репутацию.

Встреча Путина и Гутерриша в Казани прошла в день ООН — 24 октября. Его приезд в Россию стал первым с начала военной операции на Украине. Гутерриш просил избегать публичности в начале встречи.

Ранее в Литве осудили главу ООН за объятия с Путиным и Лукашенко.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами