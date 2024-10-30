В Швеции раскритиковали генсека ООН за встречу с Путиным

Член парламента Швеции Маркус Вихель раскритиковал генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша за визит в Россию и встречу с президентом Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани. Он направил обращение к главе шведского МИД Мальмеру Стенергарду с просьбой оценить действия генсека международной организации, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на письмо.

Визит Гуттериша в Россию «проблематичен» с нескольких точек зрения, считает он.

«С одной стороны, то, что он вообще едет туда и участвует в подобном контексте, а с другой стороны, потому что он вел себя достойным порицания образом. (...) Он ни разу не назвал Россию агрессором», — говорится в письме члена шведского парламента.

Вихель также подчеркнул, что генсек ООН вместо осуждения действий России, говорит о необходимости отстаивать ценности Устава ООН, верховенство закона и принципы суверенитета, территориальной целостности и политической независимости всех государств.

По мнению депутата, действия дипломата противоречат основополагающим принципам мира и безопасности ООН, а также подрывают доверие к международной организации и ее репутацию.

Встреча Путина и Гутерриша в Казани прошла в день ООН — 24 октября. Его приезд в Россию стал первым с начала военной операции на Украине. Гутерриш просил избегать публичности в начале встречи.

Ранее в Литве осудили главу ООН за объятия с Путиным и Лукашенко.