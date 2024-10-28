В Кремле объяснили, почему встреча Путина и Гутерриша была непубличной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отсутствие представителей СМИ на встрече генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с российским лидером Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани.

«Что касается отсутствия открытой части беседы, то да, она была отменена именно по просьбе господина Гутерриша. Все-таки это наш гость, и мы пошли на то, чтобы удовлетворить эту пользу», — сказал Песков.

При этом он отметил, что во время встречи не было никаких противоречий, был обмен мнениями по разным вопросам.

Встреча президента России Владимира Путина с Гутерришем в Казани состоялась в день ООН — 24 октября. Приезд генсека в Россию на саммит БРИКС стал первым с начала специальной военной операции (СВО). Источник в МИД России рассказал, что Гутерриш просил избегать публичности в начале встречи с Путиным. По его словам, по итогам встречи пресс-служба главы государства опубликовала краткий технический комментарий, исходя из того, что перед встречей генсек попросил, чтобы в ее начале не было представителей СМИ «для избежания излишней публичности».

Ранее Зеленский нахамил в адрес генсека ООН после его поездки на саммит БРИКС в Казани.