Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле объяснили, почему встреча Путина и Гутерриша была непубличной

Песков: встреча Путина и генсека ООН была непубличной по просьбе Гутерриша

close
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отсутствие представителей СМИ на встрече генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с российским лидером Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани.

«Что касается отсутствия открытой части беседы, то да, она была отменена именно по просьбе господина Гутерриша. Все-таки это наш гость, и мы пошли на то, чтобы удовлетворить эту пользу», — сказал Песков.

При этом он отметил, что во время встречи не было никаких противоречий, был обмен мнениями по разным вопросам.

Встреча президента России Владимира Путина с Гутерришем в Казани состоялась в день ООН — 24 октября. Приезд генсека в Россию на саммит БРИКС стал первым с начала специальной военной операции (СВО). Источник в МИД России рассказал, что Гутерриш просил избегать публичности в начале встречи с Путиным. По его словам, по итогам встречи пресс-служба главы государства опубликовала краткий технический комментарий, исходя из того, что перед встречей генсек попросил, чтобы в ее начале не было представителей СМИ «для избежания излишней публичности».

Ранее Зеленский нахамил в адрес генсека ООН после его поездки на саммит БРИКС в Казани.

Все новости на тему:
Саммит БРИКС в Казани
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами