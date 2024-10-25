В Литве осудили главу ООН за объятия с Путиным и Лукашенко

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис резко осудил генсека ООН Антониу Гутерриша за его поездку на саммит БРИКС в Казань. Его слова приводит Sputnik Литва.

Он напомнил, что Гутерриш в свое время не стал приезжать на организованный Украиной «саммит мира» в Швейцарии, но приехал в Казань.

«Гутерриш должен признать свою неправоту <...> решил не ехать на украинский мирный саммит в Швейцарии, сейчас, когда он поехал к… Путину и обнимался и с ним, и с Лукашенко», — сказал он.

Генсек ООН посетил Казань для участия в саммите БРИКС, в рамках которого выступил на пленарном заседании и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Встреча главы РФ с Гутерришем состоялась в день ООН — 24 октября.

Известно, что темами обсуждения на встрече Путина и Гутерриша были урегулирование кризиса на Украине, восстановление безопасного судоходства в Черном море и реформирование ООН.

Ранее в ООН выступили за прекращение украинского конфликта.