Стало известно, что наемники из США, Канады и Польши воевали в Брянской области

Среди наемников, обезвреженных в Брянской области, были граждане Соединенных Штатов, Польши и Канады. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой передает РИА Новости.

До этого ФСБ показала видео- и фотоматериалы о пресечении попытки иностранных диверсантов проникнуть в Брянскую область.

В Брянской области днем 28 октября пресекли попытку нарушения госграницы и ликвидировали четверых диверсантов. У уничтоженных военных нашли иностранное вооружение, экипировку, средства связи и личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам (флаг Канады, молитвенник на польском языке, блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке).

26 октября российские военные остановили подразделения Вооруженных сил Украины, которые пытались прорваться через российскую границу в Курской области. По данным Минобороны, ВСУ потеряли около 10 военных и боевую машину пехоты CV-90. Один украинский военный сдался в плен.

Ранее стало известно, что трое российских военных десять дней выполняли задачи в тылу ВСУ.