Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд привлек Зеленского к делу по иску клиента украинской компании

Суд во Львове привлек Зеленского к делу по иску клиента компании под санкциями

close
Leah Millis/Reuters

Окружной административный суд Львова постановил привлечь президента Украины Владимира Зеленского к рассмотрению дела по иску клиента инвестиционной компании «Фридом финанс Украина», которая попала под санкции Совета национальной безопасности и обороны страны. Об этом сообщает издание «Экономическая правда» со ссылкой на судебные документы.

По данным журналистов, активы клиентов были заблокированы из-за санкций против компании. Так, один из клиентов подал иск против Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, в котором потребовал признать бездействие комиссии в ситуации с блокировкой доступа клиентов к активам. Истец потребовал от комиссии разработать и направить на рассмотрение президента Украины проект изменений в указ о санкциях против компании. Эти изменения должны обеспечить возможность для клиентов снова получить доступ к своим активам.

Истец также попросил суд привлечь Зеленского к разбирательству в качестве третьей стороны. По его мнению, это позволит выслушать позицию «нового участника процесса» по предложениям комиссии по восстановлению прав инвесторов. Суд удовлетворил ходатайство истца и принял решение привлечь украинского лидера к участию в деле.

В октябре 2022 года правительство Украины ввело санкции в отношении «Фридом финанс Украина». По информации «Экономической правды», на счетах компании находились средства 12,7 тысяч граждан страны. В санкционный список также был включен основатель «Фридом финанс» Тимур Турлов.

29 октября депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что суд решил привлечь Зеленского к рассмотрению иска к украинскому парламенту с требованием назначить выборы в стране.

Ранее на Украине украли деньги, выделенные на строительство укрытий в столичном регионе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами