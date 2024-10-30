Суд привлек Зеленского к делу по иску клиента украинской компании

Окружной административный суд Львова постановил привлечь президента Украины Владимира Зеленского к рассмотрению дела по иску клиента инвестиционной компании «Фридом финанс Украина», которая попала под санкции Совета национальной безопасности и обороны страны. Об этом сообщает издание «Экономическая правда» со ссылкой на судебные документы.

По данным журналистов, активы клиентов были заблокированы из-за санкций против компании. Так, один из клиентов подал иск против Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, в котором потребовал признать бездействие комиссии в ситуации с блокировкой доступа клиентов к активам. Истец потребовал от комиссии разработать и направить на рассмотрение президента Украины проект изменений в указ о санкциях против компании. Эти изменения должны обеспечить возможность для клиентов снова получить доступ к своим активам.

Истец также попросил суд привлечь Зеленского к разбирательству в качестве третьей стороны. По его мнению, это позволит выслушать позицию «нового участника процесса» по предложениям комиссии по восстановлению прав инвесторов. Суд удовлетворил ходатайство истца и принял решение привлечь украинского лидера к участию в деле.

В октябре 2022 года правительство Украины ввело санкции в отношении «Фридом финанс Украина». По информации «Экономической правды», на счетах компании находились средства 12,7 тысяч граждан страны. В санкционный список также был включен основатель «Фридом финанс» Тимур Турлов.

29 октября депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что суд решил привлечь Зеленского к рассмотрению иска к украинскому парламенту с требованием назначить выборы в стране.

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