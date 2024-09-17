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На Украине украли деньги, выделенные на строительство укрытий в столичном регионе

БЭБ Украины расследует хищения на строительстве укрытий в Киевской области

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины расследует хищения при строительстве укрытий в Киевской области. Об этом сообщает украинское издание «Политика страны».

По его данным, речь идет о сумме в размере 20 млн гривен (около 44 млн рублей). Специалисты выяснили, что укрытия не соответствуют необходимым нормам.

Пока подозреваемых не привлекли к уголовной ответственности.

26 августа минобороны Украины сообщило, что гуманитарная помощь более чем на 170 миллионов гривен (свыше $4 млн), которую ввезли на Украину для нужд вооруженных сил страны, пропала в неизвестном направлении. По результатам аудита, выявлены потенциальные риски незаконного использования гумпомощи на сумму 171,78 млн гривен.

20 июля на Украине в ходе рейдов задержали 30 чиновников по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных на нужды армии. Общий ущерб государству составил более 138 млн гривен (около $3,3 млн, или более 291 млн рублей).

Ранее экс-советника офиса Зеленского арестовали по делу о хищении.

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