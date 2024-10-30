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В Турции заявили, что местное отделение Рабочей партии Курдистана может сложить оружие

Политолог Дюрре заявил, что турецкое отделение РПК может сложить оружие

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Depositphotos

Турецкое отделение Рабочей партии Курдистана (РПК) может сложить оружие. Об этом заявил политолог из Турции Икбаль Дюрре, сообщает РИА Новости.

По его словам, лидеру РПК Абдулле Оджалану, который отбывает пожизненное заключение в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море, предложили выступить в парламенте республики.

«Там он должен призвать РПК сложить оружие. Это одобрила даже оппозиция. Турция хочет усилиться на сирийском направлении, а для этого нужно урегулировать внутренние конфликты», — сказал эксперт.

Он считает, что только представители РПК в Турции могут прислушаться к Оджалану. По мнению Дюрре, отделения партии в Ираке и Сирии продолжат вести борьбу. Это не устраивает Турцию, поскольку в стране слишком сильно не доверяют сторонникам независимого Курдистана, чтобы соглашаться на полумеры.

24 октября МВД Турции раскрыло имена мужчины и женщины, которые участвовали в нападении в Анкаре. Ими оказались члены РПК Али Орек по кличке Rojger и Мине Севджин Алчичек.

Нападение террористов на предприятие в столице Турции произошло 23 октября. Вооруженные автоматами, пистолетами и гранатами, они смогли прорваться мимо охраны и захватить заложников. Двух злоумышленников в итоге ликвидировали на месте.

Власти Турции запретили освещать атаку в СМИ и временно отключили соцсети. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Турции рассказали, как США создают «маленький Израиль» у границ страны.

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