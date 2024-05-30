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В Турции рассказали, как США создают «маленький Израиль» у границ страны

Hürriyet: США с помощью курдов создают «маленький Израиль» у границ Турции

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Alberto Pezzali/AP

Соединенные Штаты проводят политику создания «маленького Израиля» у границы с Турцией, для этого они используют Рабочую партию Курдистана (РПК) на территории Сирии. Об этом пишет турецкая газета Hürriyet.

«Пока мир занят Газой и Украиной, США закладывают основы «Маленького Израиля» на нашей границе. РПК проведет местные выборы 11 июня в регионе», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает газета, американский дипломат Бретт Макгерк является «покровителем РПК». Он, как утверждается в материале, «разработал двухэтапный план». «На первом этапе этого плана они создадут автономную администрацию РПК. На втором этапе они создадут государство РПК», - пишет издание.

В апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после возвращения из Ирака заявил, что республика совместно с соседями покончит с Рабочей партией Курдистана (РПК) у своих границ.

Ранее Турция задумала разместить купленные у России С-400 у границ страны.

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